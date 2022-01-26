Beyoğlu’nda karla mücadelede 280 ton tuz kullanıldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. İstanbul'un en yoğun ilçelerinden olan Beyoğlu'nda vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için hummalı bir çalışma yürüten Beyoğlu Belediyesi tüm birim ve ekipleri ile sahadaydı. Gece gündüz demeden kar temizleme çalışmalarına arlıksız devam eden belediye ekipleri, Beyoğlu'nun 45 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda başarılı bir çalışma yürüttü.



Çalışmalarda üst geçitler, otobüs, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma duraklarında da temizlenerek ilçede herhangi bir olumsuz durumun yaşanması önlendi. Ekipler kar yağışının ardından başlayan buzlanmayla birlikte, tuzlama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.



Beyoğlu Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmalarda 545 personel görev aldı. Çalışmalarda 8 kar küreme aracı, 4 iş makinesi, 7 arazi aracı ile toplamda 280 ton tuz ve 120 ton solüsyon kullanıldı. Tuzlama ve olumsuzluklarla mücadelede 607 noktada çalışma yürütülürken yolda kalan 54 araç kurtarıldı. 11 hastaya yardım ederek hastanelere ulaştıran belediye ekipleri, mahsur kalan 6 vatandaşı da ağırlayarak olumsuzlukların önüne geçti.