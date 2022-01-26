Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Rize’de cenaze törenine katıldı

Büyük'ün cenazesi, Derepazarı ilçesinin Kirazdağı köyü Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Büyük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bakan Kurum, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Kurum, törende, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile ailesine başsağlığı diledi.