Dilan’ın katili tutuklandı

Gaziantep'te eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Nizip ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Ökkeş Palamut (27) eşi Dilan Palamut'a (26) pompalı tüfekle ateş açmış, ağır yaralanan 2 çocuk annesi kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.



Ambulansta eşine refakat eden Ökkeş Palamut, polise verdiği ifadede eşinin intihar ettiğini söylemiş ancak şüpheli tavırları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Talihsiz kadının cenazesi Nizip Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verilirken, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ökkeş Palamut, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.