Engelli çocukları bile dağa kaçırdılar

Diyarbakır
'da oturma eylemi yapan aileler, terör örgütü PKK tarafından kandırılıp dağa kaçırılan engelli çocukları için açıklama yaptı. Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 878 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Oturma eyleminde yer alan 254 aileden Ruken Canbey
, 'talasemi majör
' hastalığı nedeniyle yüzde 70 engelli raporlu kardeşi Muhammet Canbey
için, anne Esmer Koç
ise işitme engelli nedeniyle yüzde 40 raporu olan kızı Zübeyde Koç
için eylemi sürdürüyor. HDP ve PKK'ya tepki gösteren Ruken Canbey, engelli kardeşinin 7 yıl önce HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Anne Esmer Koç ise, kızı Zübeyde'nin 9 yıl önce dağa götürüldüğünü ifade etti. Evlat nöbeti tutan ailelerden 9'unun dağda olan çocuklarının engeli bulunduğunu belirten Ruken Canbey, "İki çocuğumuzun engelli raporu bulunuyor. İnsan haklarından bahseden HDP, engelli, hasta demeden çocuklarımızı kandırıp dağa götürdü. Benim kardeşimin sürekli doktor takibinde olması gerekiyor. Dağda kim bakacak ona" dedi.
'HDP KANDIRDI'
Kızının işitme kaybı olduğunu ifade eden Esmer Koç ise, "HDP, PKK bizden ne istiyor. Kızımın yüzde 40 işitme kaybı var. Annesinin yanında olması gereken bir çocuğu HDP'liler kandırıp dağa götürdü. Ben kızımı istiyorum. İnsan ve yaşam hakkından bahseden HDP, kızımı nasıl kandırıp gönderdiyse, aynı şekilde engelli kızımı istiyorum" dedi.