Eski Yargıtay üyesine yakalama kararı

FETÖ üyeliği suçlamasıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan ve 2019'daki duruşmada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Sami Sezai Ural, tutuklulukta geçirdiği süre ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliye edilmişti. Verilen hüküm, temyiz sonrasında gittiği Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozulmuştu.



Bozma sonrasında dosya yeniden yargılama için Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Yargıtay 3. Ceza Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davaya sanık Sami Sezai Ural katılmazken avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.



Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından verilen bozma kararı ve dava dosyasına gelen belgelerin duruşma zaptına geçirilmesi sonrasında söz alan avukat, sanığın ifadesinin alınması sonrasında beyanda bulunacağını kaydetti.



Bunun üzerine duruşma savcısı, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.



Taleplerin dinlenmesi sonrasında ara kararını açıklayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi heyeti, sanığın ifadesinin alınmasının zorunlu olması, mahkemeye bildirdiği adresten ayrıldığının tespiti ve duruşmaya gelmemesi dolayısıyla sanık Ural hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Bunun üzerine dava 23 Mart'a ertelendi.