FETÖ’nün maşası çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2017'de hazırlanan "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Emniyet Mahrem Yapılanması
Raporu"na göre, FETÖ'nün Kabaş gibi kişiler aracılığıyla provokasyonel faaliyetlerde bulunduğu, yapılan bu faaliyetlerin de raporlandığı kaydedildi.
FETÖ operasyonlarında ele geçirilen dokümanlardan "EK 5 SM GUNDEMLERİ 18012016" isimli Word belgesi içerisinde yer alan metinde, FETÖ'nün Sedef Kabaş
ile de temas ettiği anlaşıldı. Raporda yer verilen o belgede, "Sedef Kabaş'ın hackerlar tarafından tweet hesabının çalınması olayında hesabı kurtarıp Twitter'a onaylatan 'jb' oldu. Kabaş büyük minnet altında kaldı. Yazışmalar mevcut" yazıyor.
Kabaş'ın Twitter'dan hesabını geri alan "JeansınBiri" kullanıcı adlı Ahmet Kemal Aydoğdu
, FETÖ'nün mahrem imamı çıkmış ve tutuklanmıştı.