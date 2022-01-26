Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün maşası çıktı
Giriş Tarihi: 26.1.2022

FETÖ’nün maşası çıktı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
FETÖ’nün maşası çıktı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile olan teması emniyet raporuna yansıdı. Kabaş'ın Twitter hesabı hack'lenince "JeansınBiri" kullanıcı adlı FETÖ'cünün, Kabaş'ın hesabını kurtardığı ortaya çıktı. Kabaş'ın FETÖ'cüyle yazışmalarının da örgütün elinde olduğu belirtildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2017'de hazırlanan "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Emniyet Mahrem Yapılanması Raporu"na göre, FETÖ'nün Kabaş gibi kişiler aracılığıyla provokasyonel faaliyetlerde bulunduğu, yapılan bu faaliyetlerin de raporlandığı kaydedildi.
FETÖ operasyonlarında ele geçirilen dokümanlardan "EK 5 SM GUNDEMLERİ 18012016" isimli Word belgesi içerisinde yer alan metinde, FETÖ'nün Sedef Kabaş ile de temas ettiği anlaşıldı. Raporda yer verilen o belgede, "Sedef Kabaş'ın hackerlar tarafından tweet hesabının çalınması olayında hesabı kurtarıp Twitter'a onaylatan 'jb' oldu. Kabaş büyük minnet altında kaldı. Yazışmalar mevcut" yazıyor.
Kabaş'ın Twitter'dan hesabını geri alan "JeansınBiri" kullanıcı adlı Ahmet Kemal Aydoğdu, FETÖ'nün mahrem imamı çıkmış ve tutuklanmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün maşası çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA