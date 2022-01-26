Gamze’nin cenazesi toprağa verildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun 2 gündür morgda bekleyen cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Otopsi sonucunda Gamze'nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı. Gamze'nin 2 gündür Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'ndeki cenazesi yakınları tarafından alınarak yaşadığı yere getirildi.

Gamze'nin cenazesi Çamlıca Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Mezarın başında gözyaşı döken Gamze'nin ablası Fatma Köse kardeşinin mezarını eliyle süsledi, mezarına kırmızı tülbent bağladı.

Öte yandan aşçılık bölümü 2. sınıfta okuyan Gamze'nin, Mumcular merkezinde bir restoranda staj yaptığı öğrenildi.