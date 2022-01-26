Gümüşhane’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane
'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Altınpınar
köyü istikametine giden Nizamettin Balcı
(41) yönetimindeki kamyonet, Güneşli mevkisinde köprü üzerinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Çevrede bulunan vatandaşkarın ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Nizamettin Balcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Faruh (51) ve Penpe Kazancı (49) ile Yağmur Çağlayan (6) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Torul Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.