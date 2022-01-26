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Giriş Tarihi: 26.1.2022 17:56

Gümüşhane'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Gümüşhane’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kontrolden çıkarak dereye uçan kamyonetin şoförü öldü, 3 kişi de yaralandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Altınpınar köyü istikametine giden Nizamettin Balcı (41) yönetimindeki kamyonet, Güneşli mevkisinde köprü üzerinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Çevrede bulunan vatandaşkarın ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Nizamettin Balcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Faruh (51) ve Penpe Kazancı (49) ile Yağmur Çağlayan (6) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Gümüşhane'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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