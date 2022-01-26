‘Hakaret suç olmasın’ deyip hakaret davası açıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesinin suç olmaktan çıkarılması için kanun teklifi hazırlayan CHP
'liler, kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat davaları açıp suç duyurusunda bulunmaktan da geri durmuyorlar. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
, TCK'da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299. Madde'nin yürürlükten kaldırılması için kanun teklif hazırladıklarını ve bu teklifi pazartesi günü TBMM'ye sunacaklarını kaydetti. Buna karşın aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
'ın da olduğu isimlerin, kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manevi tazminat davaları açtığı biliniyor. Bu alanda rekor Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Erdoğan hakkında 14 manevi tazminat davası açan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden önce 8 manevi tazminat davası açtı. Bu davalardan 3'ü Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragatiyle düştü. 5 tazminat davasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı bulunduve davanın reddiğine karar verildi.