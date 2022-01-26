İl Başkanlığından açıklama: ‘Ak Partili İBB döneminde karla mücadele nasıl yapılırdı?’

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, kar yağışı öncesi gerekli önlemleri almadığı için vatandaşların saatlerce mahsur kalmasına sebep olan İBB yönetiminin ihmallerine karşılık 'AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kış hazırlıkları nasıl yapılırdı?' sorusuna ilişkin açıklama yaptı. Kış mevsiminin ortasında tuz alım ihalesinin iptal edilmesi, kış tatbikatının yapılmaması, eylem planının hazırlanmaması gibi ihmallerin felakete kapı araladığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Son günlerde yoğun kış şartlarıyla birlikte İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunu sebebiyle "AK Parti döneminde İBB'nin kış hazırlıkları" nasıldı anlatmak istedik. Birlikte bakalım

*AK Partili İBB döneminde; Eylül ve Ekim'de araç, solüsyon, tuz gibi eksiklerin tedariki için ihaleye çıkılırdı. (CHP'li İBB'nin, zaten geç kalınmış olan 10 Ocak 2022'deki 100 bin ton tuz alım ihalesini iptal ettiğini hatırlatalım.)

*Kasım ayı geldiğinde ise AKOM'da Kışla Mücadele Toplantısı düzenlenir, bu toplantılarda mevcut durum analiz edilir, eksikler belirlenir ve eylem planı hazırlanırdı.

*Kış mevsimi öncesinde İBB'nin ilgili tüm birimlerinin katılımıyla 'Kış Tatbikatı' düzenlenir, bu sayede sahada karşılaşabilecek muhtemel senaryolara karşı ne gibi önlemler alınacağı tecrübe edilirdi. Meteoroloji verilerine göre yağışın etkili olması muhtemel günden 3 gün önce AKOM'da Acil Durum Ekipleri hazır kıta edilirdi.

*Daha önceden belirlenen güzergahlara ekipler konuşlandırılır, İBB Başkanı veya Genel Sekreteri çalışmalara bizzat başkanlık eder, hava şartları normalleşene kadar iş başında bulunurdu. Koruyucu, önleyici ve periyodik tedbirler sayesinde ulaşım güvenliği sağlanırdı.

*Örneğin 2018'deki kış hazırlıkları kapsamında; İstanbul'da 7 bin 373 kilometrelik güzergâh ağında 363 müdahale noktası belirlendi. 7 bin 83 personel, Bin 357 araç 7 gün 24 saat esasına göre görevlendirildi.

*İlave olarak köy içi yollarda kullanılmak üzere 147 adet kar küreme bıçağı takılmış şoförlü traktör, 6 adet Kar Kaplanı, 53 çekici vinç vazifelendirildi, metrobüs güzergahına özel 33 kışla mücadele aracı konuşlandırıldı.

*Köprü giriş çıkışları başta olmak üzere 60 kritik nokta BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile yakından takip edilip buzlanma tespit edildiğinde derhal ekipler yönlendirilirdi. Kritik nokta ve kavşaklara vatandaşların kullanımı için toplam 10 bin ton tuz torbası bırakılırdı.

*2017 yılında karla mücadele için 136 bin ton tuz, 539 ton solüsyon kullanıldı.

*Aziz İstanbulluların benzer mağduriyetler yaşamaması için bu anlattıklarımızın örnek olmasını diliyoruz. Bu anlattıklarımızın örnek olmasını diliyoruz.