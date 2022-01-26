İstanbul Havalimanı’nda son durum

İstanbul Havalimanı pistlerinden birinin dün öğlen saat 12:00'de uçuşlara açılmasıyla birlikte kademeli olarak başlayan uçak seferleri artarak devam ediyor. THY, bugün saat 13.00'e kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandı.



İstanbul Havalimanı'nda kademeli olarak başlatılan uçak seferleri artarak devam ediyor. Türk Hava Yolları bugün saat 13.00'a kadar havalimanından 131 sefer gerçekleştirecek. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek saat 07-13 arasında geliş ve gidiş olmak üzere 131 sefer planlandığını belirtti

Ekşi, yolculara havalimanlarına gelmeden önce seferinin durumunu internet sitesi üzerinden kontrol etmelerini istedi.





İstanbul Havalimanı'ndaki son durum SABAH objektiflerini böyle yansıdı.



İGA ekipleri tarafından temizlenerek dün öğlen saat 12.00'da uçuşlara yeniden açılan 18/36 pistinden kalkış yapacak olan THY uçaklar buzlanmaya karşı alkol ve glikozdan oluşan kimyasal maddeyle yıkandıktan sonra kalkışlarını gerçekleştirdi.