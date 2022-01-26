İstanbul Havalimanı’nın ikinci pistti de uçuşlara açıldı

İstanbul Havalimanı pistlerinden birinin dün öğlen saat 12:00'de yeniden açılarak uçak seferleri kademeli olarak başlamıştı. Türk Hava Yolları bugün saat 13.00'e kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlarken ikince pistte seferlere açıldı.



İGA' nın karla mücadele ekiplerinin aralıksız olarak yürüttüğü temizleme çalışmaları sonunda ikinci pistte hava trafiğine açıldı



İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı geçici süreyle durdurulan uçuş operasyonlarının yapılan çalışmalar sonucunda normale döndüğü belirtildi.



Bugün havalimanında 681 uçak iniş ve kalkışı planlandığı kaydedilen açıklamada, "İki pistimiz açık olup 3. pistimizin gün içinde operasyona açılması öngörülmektedir. Hava koşulları nedeniyle terminalimizde bekleyen yolcumuz bulunmamaktadır. Havaist seferleri, havalimanı-şehir merkezi düzenli olarak yapılmaktadır. Detaylı bilgi için Havaist çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Uçuşu olan tüm yolcularımızın uçuşlarını kontrol ederek havalimanımıza gelmelerini önemle rica ederiz." denildi.