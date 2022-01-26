Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi, kadına şiddet uyguladı





DARP RAPORU MEVCUT

Şikayetim üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021/51405 sayılı dosya numarası ile belediye başkanı Kemal Çebi hakkında soruşturma başlatılmış olup yasal süreç devam etmektedir. Özellikle kamera görüntüleri başta olmak üzere bir kısmı karartılsa da delilleri ve darp raporu soruşturma dosyasında mevcuttur.

'HERKESİ SATIN ALIRIM'

Ancak ben buranın Cumhurbaşkanıyım herkesi satın alırım yarım bıraktığım işi tamamlarım diyen ve kontrolsüz gücüne güvenen Kemal Çebi, beni tehdit etmeye ve psikolojik şiddet uygulamaya devam etmekte. Ne yazıkki yargı sistemimiz beni koruyucu şiddeti önleyici tedbirler alamamaktadır. Aksine şiddet mağduru ben olmama rağmen Kemal Çebi haksız gerçek olmayan iddia ve iftiralarla benim hakkımda uzaklaştırma kararları aldırmıştır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi çeşitli insanlar aracılığıyla tarafıma hakaret dolu mesajlar atılmakta hakkımda asılsız iftiralar yayılmakta. Gerek mesleki, gerek özel yaşantımda itibarım zedelenmeye çalışılmakta ve kişilik haklarıma alenen saldırılmaktadır. (124. madde baz alarak haklarımı savunulmasını istiyorum)



