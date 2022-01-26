Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi, kadına şiddet uyguladı

İstanbul'un Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Kemal Çebi, belediyeye ait sosyal tesislerde buluştuğu kadın psikoloğu darp etti. Kadının çığlıkları üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri durumu savcılığa bildirdi. Savcılık tarafından Kemal Çebi ve olay hakkında soruşturma başlatılırken; Çebi'nin şiddetine maruz kalan kadın psikolog Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaparak kamuoyundan destek talebinde bulundu.
Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki kadın Psikolog Reyhan Hayırlıoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin daveti üzerine gittiği Soğuksu Sosyal Tesisleri'nde zorla bir odada alıkonularak darbedildiğini ifade etti.
Hayırlıoğlu ayrıca Kemal Çebi'nin korumasına seslenerek "Silahımı getir" dediğini ve olay yerine gelen polisler sayesinde kurtulduğunu da söyledi.
Konuyla ilgili Reyhan Hayırlıoğlu şu açıklamalarda bulundu: Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından, 25 Eylül 2021 Cumartesi günü, kendisinin daveti üzerine sözleşerek gittiğim, Küçükçekmece Soğuksu Sosyal Tesisleri'nde zorla odaya kapatılarak darp edildim, alıkonuldum.
'ARABADAN SİLAHIMI GETİRİN'
O gün orada bulunan müşteriler de bana yapılan zor balığın büyük bölümüne şahit olup yardım çığlıklarını duymuşlardır. Hatta Kemal Çebi ve etrafındaki koruması ve şoförü ve yanında bulunan eski sevgilisinin kız kardeşi ile birlikte beni kapatıp gördükleri odanın penceresinden bağırarak yardım istemem üzerine orada bulunan birkaç kadın polise haber vermiştir. Bu esnada Kemal Çebi koruması Mustafa beye seslenerek "Mustafa arabadan silahımı getir" dediyse de şans eseri silah getirilene kadar polis memurlarının olay yerine gelmesi sonucu kurtarıldım.
DARP RAPORU MEVCUT
Şikayetim üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021/51405 sayılı dosya numarası ile belediye başkanı Kemal Çebi hakkında soruşturma başlatılmış olup yasal süreç devam etmektedir. Özellikle kamera görüntüleri başta olmak üzere bir kısmı karartılsa da delilleri ve darp raporu soruşturma dosyasında mevcuttur.
'HERKESİ SATIN ALIRIM'
Ancak ben buranın Cumhurbaşkanıyım herkesi satın alırım yarım bıraktığım işi tamamlarım diyen ve kontrolsüz gücüne güvenen Kemal Çebi, beni tehdit etmeye ve psikolojik şiddet uygulamaya devam etmekte. Ne yazıkki yargı sistemimiz beni koruyucu şiddeti önleyici tedbirler alamamaktadır. Aksine şiddet mağduru ben olmama rağmen Kemal Çebi haksız gerçek olmayan iddia ve iftiralarla benim hakkımda uzaklaştırma kararları aldırmıştır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi çeşitli insanlar aracılığıyla tarafıma hakaret dolu mesajlar atılmakta hakkımda asılsız iftiralar yayılmakta. Gerek mesleki, gerek özel yaşantımda itibarım zedelenmeye çalışılmakta ve kişilik haklarıma alenen saldırılmaktadır. (124. madde baz alarak haklarımı savunulmasını istiyorum)