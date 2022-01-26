Milyonluk dost kazığı: Bu yöntemle 20 milyonluk vurgun yaptı!

Ataşehir'de ülkenin en büyük vurgunu olan Çiftlik Bank'ı aratmayacak bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Otomobil alım satımıyla uğraşan 34 yaşındaki Burak T., iddiaya göre birlikte çalıştığı çok sayıda galericiye uygun araç alacağını söyleyerek paralarını aldı. Ancak kısa sürede Burak T.'nin maskesi düştü. Vaat ettiği araçları almayan Burak T., 20 milyon liralık vurgunla sırra kadem bastı.

Şüpheli Burak T.

BÜYÜK VURGUNA SORUŞTURMA

Hem araçlarını hem de paralarını geri alamayan galericiler, el sıkıştıkları Burak T.'ye de ulaşamayınca soluğu savcılıkta aldı. Şikayetler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren mağdurlar, Burak T.'yi iş camiasından tanıdıklarını, birlikte araç alım satımı yaptıklarını, bu nedenle zamanla şüpheliye karşı içlerinde güven duygusu oluştuğunu, paralarını alan şüphelinin sürekli kendilerini oyaladığını, en sonunda da paralarla birlikte kaçtığını söyledi.

AKRABASINI BİLE DOLANDIRMIŞ

Mağdurlardan şüphelinin akrabası olan Havva T. ise ifadesinde 'Eşimle araç almak istediğimiz için akrabamız Burak'a söyledik. Eşimle birlikte galeriye gidip işlemleri yaptılar. Bir süre sonra Burak aracı kendi alacağını söyledi. Biz de ona güvenerek vekaletname verdik. Ancak ne araç geldi, ne de paramız' diyerek akrabasından şikayetçi oldu.

ANNESİNİN YARDIM ÇIĞLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 20 milyon lira parayla birlikte firar olan şüpheli adamı ortaya çıkaran ise annesinin 'kayıp' ihbarı oldu. Oğlunun hayatından şüphe eden anne soluğu karakolda aldı, 'Oğlum uzun süredir ortalarda yok. Hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum. Lütfen oğlumu bulun' diyerek yardım istedi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan şüpheli Burak T., kendi ayaklarıyla polise geldi.

Mağdur

'DOLANDIRMADIM, BATTIM'

İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli adam, savcılık tarafından 'Dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. hakimlikteki savunmasında 'Ben otomobil firmasında çalışıyordum. Araç alım satımı yapıyorduk. Müştekilerin hepsi benim arkadaşımdır. Onlarla 1 senedir araç alım satımı yapıyoruz. Kendime araç alırken onlara da alıyordum. Sonrasında ticaretim bozulduğu için arabalarını alamadım' şeklinde konuştu.

'AYNI MASADA YİYİP İÇTİĞİM İNSANLARI NEDEN DOLANDIRAYIM'

Savunmasının devamında şüpheli Burak T., 'Hesaplasak benim onlardan alacağım bile çıkar. Az önce avukatım gibi içeri girerek beni tehdit ettiler. Benim de paramı alıp arabalarımı vermeyenler oldu. Bu yüzden zor durumda kaldım. Benim ailemi, eşimi tehdit ettiler. Ben de çıkmaza girdim. Bu süreçte İzmir'deydim. Benim tek amacım ticaretti. Yoksa aynı masada yemek yediğim 10 yıllık arkadaşlarımı neden dolandırayım' diyerek suçlamaları kabul etmedi.

ŞÜPHELİ ADAM TUTUKLANDI

Hakimlik ise müşteki beyanları, banka dekontları, araç satış sözleşmeleri, şüpheliye bankalardan yapılan eft işlemleri, şüphelinin ikrar içerir savunmaları gerekçeleriyle şüpheli Burak T.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.