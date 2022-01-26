PKK’nın yakıp yıktığı Sur cazibe adasına dönüşüyor

TERÖR
örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 'sözde özerklik' bahanesiyle sokaklarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıyla yıkıma uğratıldıktan sonra devletin yeniden ayağa kaldırıldığı tarihi ilçe Sur
, yeni yapılan sokakları ve evleri ile modern bir görünüme kavuştu. Sur'da eskiye dair tüm izler silindi. İlçede 9 otel ve 147 işyeri inşa edilirken, terör örgütünün zarar verdiği 347 tescilli konağın da restorasyonun 2022 sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yakından takip ettiği tarihi ilçedeki yeni evler yaz aylarında turist ağırlamayı bekliyor. Sur Belediye Başkanı Abdullah Çiftçi
, yeni yapılan evleri ve sokaklarını gezdiği yeni Sur'a yerleşenlerle sohbet etti. Altı yıl önce büyük yıkıma uğrayan Sur'un yeniden inşa edildiğini belirten Çiftçi, "Terör örgütü PKK, Sur'daki 6 mahallemiz ile 7 bin evimize zarar verdi. Yeniden inşa tamamlandı. 506 evden 379'u kura yardımıyla hak sahiplerine teslim edildi. Sur artık cazibe adasına dönüşecek" ifadelerini kullandı. Hüseyin KAÇAR / SABAH