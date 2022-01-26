Şanlıurfa valiliğinden çığ ve sel uyarısı

Son günlerde Şanlıurfa'da ve ülke genelinde oluşan hava olayları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Şanlıurfa'da oluşan hava koşulları özellikle yola çıkan sürücüleri ve yolcuları zor durumda bıraktı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin olumsuz olaylar karşısında ilk günden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Erin sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak oluşacak doğa olaylarına karşı uyardı.



Özellikle etkili olmaya devam eden yağmur ve kar yağışı nedeniyle önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek çığ tehlikesi ve karların erimesi sonucu oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.



Vali Abdullah Erin sosyal medya hesabından;



"İlimiz genelinde etkili olmaya devam eden soğuk hava, yağmur ve kar yağışı nedeniyle; Önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek çığ tehlikesi ve karların erimesi sonucu oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı bütün kurumlarımız uyarılmış ve gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." Açıklamasında bulundu.