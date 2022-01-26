Şehit polis memurunun katili hakim karşısında

Bodrum'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit olmasına ilişkin davada şüphelilerin yargılanmasına başladı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Ö, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Efe Ö. katılmadı. Şehidin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz, bazı müşteki polisler ile Yangöz ailesinin avukatlarının yanı sıra tutuksuz yargılanan sanık Efe Ö'nün avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. İlk duruşmada olayla ilgili bazı tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Fatih Ö'nün tutuklunun halinin devamına, mahkemedeki diğer taleplerin ise bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın ardından sanıklar Fatih Ö. ve Efe Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış, baba ve oğlu tutuklanmış, diğer iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Efe Ö. yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.