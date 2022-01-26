Sınav sorularını çalan FETÖ’cülere operasyon

ANKARA
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2012 Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından sınav sorularının örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi. Ankara merkezli 20 ilde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26'sının sınavın yazılı aşamasını kazandığı, 3'ünün ise soruların dağıtılmasına aracılık ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 ildeki çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği bildirildi.