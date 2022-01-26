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Giriş Tarihi: 26.1.2022

Sokakta erkek cesedi bulundu

İZMİR Karabağlar'da kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cesette darp izlerine rastlanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Salih Omurtak Mahallesi 6992/1 Sokak'ta dün saat 10.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkeğin öldüğü belirlendi. Polis, cesedin yanında bulunan M.C. (22) ile babası Ö.C.'yi (50) gözaltına alındı. Üzerinde darp izlerine rastlanan ceset, otopsi için adli tıbba kaldırıldı. Cesedin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Sokakta erkek cesedi bulundu
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