TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç’tan HDP’li Güzel açıklaması! Komisyon rapor doğrultusunda karar verecek

Tunç, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için oluşturulan Hazırlık Komisyonunun ilk toplantısını yaptığını hatırlattı. Tunç, "HDP'li Güzel'e, savunması için süre verildi. Savunmasını yapar ya da yapmaz ama bu süre işler. Sonrasında Hazırlık Komisyonu bu iki dosyayla ilgili raporunu oluşturacak ve Karma Komisyon bu rapor doğrultusunda bir karar verecek." dedi.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç
SALT ÇOĞUNLUK KARAR VERECEK
Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin kararın Meclis Genel Kurulu'na intikal edeceğini kaydeden Tunç, "Meclis Genel Kurulu da salt çoğunlukla karar verecek. Yargı kararı kesinleşmesi ve bu kararın Meclis'te okunmasıyla birlikte de milletvekilliği düşmüş olacak." diye konuştu.
HDP'Lİ VEKİLLERİN TERÖRLE İLİŞKİ ÇOK SAYIDA DOSYASI VAR
HDP'li Semra Güzel'in sonradan gelen fezlekesinin içeriğini görmediğini, "terörün finansmanı" ile ilgili bir suç olduğunun söylendiğini anlatan Tunç, "Buna benzer terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası, terörün finansmanıyla ilgili suçlamalarla alakalı HDP'li milletvekillerinin çok sayıda dosyası var." ifadelerini kullandı.
Tunç, Semra Güzel hakkında hazırlanan ve TBMM Başkanlığına gönderilen yeni fezleke ile ilgili sürece ilişkin, "Semra Güzel hakkında sonradan gelen fezleke ayrı bir suç isnadı içeriyorsa bunun önceki fezlekeler için oluşturulan Hazırlık Komisyonundaki dosyalarla birleştirilmesi mümkün olmaz. Ama fezlekenin şu anda görüşülmekte olan fezlekelerle konusu aynı, fiil, hareketleri aynı ise o zaman Karma Komisyonun yetkisi dahilinde bu konu tartışılabilir." değerlendirmesini yaptı.