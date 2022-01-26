TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç’tan HDP’li Güzel açıklaması! Komisyon rapor doğrultusunda karar verecek

Tunç, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için oluşturulan Hazırlık Komisyonunun ilk toplantısını yaptığını hatırlattı. Tunç, "HDP'li Güzel'e, savunması için süre verildi. Savunmasını yapar ya da yapmaz ama bu süre işler. Sonrasında Hazırlık Komisyonu bu iki dosyayla ilgili raporunu oluşturacak ve Karma Komisyon bu rapor doğrultusunda bir karar verecek." dedi.