Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, almış olduğu duyum ve yapmış oldukları çalışmalar sonucu, İzmit İlçesinde 3 farklı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, 79.35 gram Metamfetamin, 7.30 gram Esrar, 1.75 gram Sentetik Kannabinoid, ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Ş.B. K.K. ve T.M ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.