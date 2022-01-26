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Giriş Tarihi: 26.1.2022 20:34 Son Güncelleme: 26.1.2022 20:36

Vali Yerlikaya karla mücadelenin rakamlarını paylaştı! 17 bin 894 personel görev aldı

Vali Yerlikaya karla mücadelenin rakamlarını paylaştı! 17 bin 894 personel görev aldı

İstanbul'da son zamanların en yoğun kar yağışı yaşandı. Kentin büyük bir bölümü beyaza bürünürken, birçok vatandaş kar nedeniyle büyük zorluklar yaşadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kenti etkisi altına alan karla mücadelede 5 bin 190 araç ile 17 bin 894 personelin görev aldığını ve mahsur kalan 8 bin 261 kişiye konaklama hizmeti verildiğini bildirdi.

İstanbul'da hafta sonu etkisini gösteren kar yağışı haftanın ilk gününde şiddetini artırmıştır. Pazartesi akşamı etkisini iyice gösteren kar yağışı İstanbul'u adeta esir almıştı. Ekipler yoğun bir mücadele gösterirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karla mücadeledeki rakamları paylaştı.

İSTANBUL'DA KARLA MÜCADELEDE 17 BİN 894 PERSONEL GÖREV ALDI

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "İstanbul'da karla mücadelede 5 bin 190 araç ve 17 bin 894 personel görev aldı. Yolda mahsur kalan 8 bin 261 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi. 377 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Gece-gündüz fedakarca çalışan bütün ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum."

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Vali Yerlikaya karla mücadelenin rakamlarını paylaştı! 17 bin 894 personel görev aldı
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