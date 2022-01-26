Vali Yerlikaya karla mücadelenin rakamlarını paylaştı! 17 bin 894 personel görev aldı

İSTANBUL'DA KARLA MÜCADELEDE 17 BİN 894 PERSONEL GÖREV ALDI

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "İstanbul'da karla mücadelede 5 bin 190 araç ve 17 bin 894 personel görev aldı. Yolda mahsur kalan 8 bin 261 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi. 377 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Gece-gündüz fedakarca çalışan bütün ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum."