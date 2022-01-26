Yargıtay Büyük Genel Kurulu toplandı! “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarına artık 4. Ceza Dairesi bakacak

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları ve üyelerinin katılımı ile İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda toplandı. Toplantıda, Yargıtay Başkanlar Kurulunun 8 Ocak 2022 tarihli kararı ile Yargıtay Büyük Genel Kurulunun onayına sunulan iş bölümü karar tasarısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 26 Ocak 2022 kararı ile oybirliğiyle onaylandı.