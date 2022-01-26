Yatağında ölü bulunan Gamze’nin annesi ve babası tutuklandı

Bodrum Mazı Mahallesinde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, yatağında ölü bulunmuştu. İlk incelemede, genç kızın boynunda kızarıklıklar olduğu görülmüştü. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde boynunda kırık olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine baba M.H.S. ile anne T.S. jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.



GELİNİMDEN ŞÜPHELENİYORUM

Gamze'nin annesi T. S. Adliye girişinde dikkat çeken açıklama yaptı. Kızının ölümüyle ilgili şüphelerini dile getiren T.S., "Benim hiçbir suçum yok. Hakkımın aranmasını istiyorum. Yatağında ölü buldum. Öldürmüşler çocuğumu. Birileri öldürmüş çocuğumu. Gelinim Nazlı'dan şüpheleniyorum. Anasından şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" dedi.

Adliyeye sevk edilen anne ve baba çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.