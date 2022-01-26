İstanbul Polisi; Büyükçekmece, Bayrampaşa, Tuzla ve Güngören İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Yapılan aramalarda 9 farklı türde 900 kilograma yakın uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca, 6 hassas terazi ve 51 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edilen paraların tutulduğu kasa da ele geçirildi.

Zehir yuvalarında 900 kilogramlık suçüstü... Kasalarıyla yakalandılar | Video

Aramalarda uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 56 bin 700 lira bulundu.