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Giriş Tarihi: 27.1.2022 18:46

16 kilogram altın çalmışlardı: Çuvalla gömülü halde bulundu

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
16 kilogram altın çalmışlardı: Çuvalla gömülü halde bulundu

Milas-Yatağan yolunda kuyumcu kuryesi kimliği belirsiz kişilerce etkisiz hale getirilerek, otomobildeki 16 kilogram altına alıp kayıplara karıştı. Jandarmanın çalışması sonucu yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 kilogram altın çuvalla birlikte gömülü halde bulundu.

Milas-Yatağan yolunda 17 Ocak günü kuyumcu kuryesi kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu. Kuryenin elleri kelepçelendi, ağzı bantlanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheliler, kuryenin kullandığı otomobilde bulunan 16 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Etkisiz hale getirilen kurye çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan kurye ifadesi alınmak üzere götürüldü. Ekipler, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Şüphelilerin tespiti ve gasp edilen altın ve aracın bulunması amacıyla, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İstihbarat Birimlerinden özel bir ekip kuruldu. Olay yeri ve çevresinde araştırma ve incelemelere başlayan jandarma 865 saatlik güvenlik kamerası ve bin 346 adet aracın geçişi inceledi.

ÇUVALLA GÖMMÜŞLER
Araştırma sonucunda şüphelilerin M.A., K.K. ve E.B. isimli şahıslar olduğu ve olay sonrası İzmir'e kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında eş zamanlı yapılan aramada olayda kullandıkları suç unsurlarına el konuldu. 16 kilogram altın çuvalla birlikte gömülü halde bulundu. Jandarma ekipleri 16 kilogram altını sahibine teslim etti. Yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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16 kilogram altın çalmışlardı: Çuvalla gömülü halde bulundu
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