Adana’daki FETÖ hükümlüsü 6 polis cezaevinde

Adana'da terör örgütü FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmada deşifre edilerek meslekten uzaklaştırılan 6 polis hakkındaki davalar sonuçlandı. Örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı da tespit edilen 6 sanık, toplam 36 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Cezanın kesinleşmesiyle 6 hükümlü, cezaevine gönderildi.

EMNİYET YAPILANMASI



FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalarda deşifre edilerek meslekten atılan: 'ByLock' kullandıkları da tespit edilen 6 eski polis için son sözü Yargıtay söyledi. Söz konusu yapılanmada 'sohbet ağabeyi' olarak sorumluluk üstlenen sanıklar, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından toplam 36 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

CEZAEVİNE…



Bu gelişme üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti; cezaları kesinleşen A.E. (50), M.Y. (51), A.A. (51), Y.G. (52), A.K. (54) ve R.T.'nu (55) evlerinde gözaltına aldı. 6 hükümlü de emniyetteki işlemlerinin ardından, ellerinde çantalarıyla birlikte cezaevine gönderildi.