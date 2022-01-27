Alanya’da 22 yıllık oda başkanı seçimi kaybetti

Alanya İlçesi Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçiler Kaportacılar Oto Tamirciler Sanatkarları Esnaf Odası'nın seçimi bu gün Cikcilli Düğün Salonu'nda düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Kerim Taş ile aday olan Alirıza Açman ve Ekrem Mesele seçime katıldılar. Kayıtlı bin 182 üyenin bulunduğu oda seçimini 527 oy alan Alirıza Açman kazanırken, 22 yıllık mevcut başkan ve tekrar aday olan Kerim Taş 425, oy alırken rakibine 102 oy farkıyla oda seçimini kaybetti.

Oy kullanma işleminde zaman gergin anlar yaşandığı kongreye Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahelesiyle son bulurken oy sayımı sonrasında ise 22 yıllık oda seçimini kaybeden Kerim Taş ve kazanan rakibinin seçmenleriyle tartışması sonucu arbede çıktı. Olaya Çevik Kuvvet polis ekipleri tarafından müdahele edildi.