Ankara Valiliği kimsesizlerin kimsesi oldu! Evsizlere Valilik’ten sıcak yuva

Ankara Valiliği dondurucu soğuklarda donma tehlikesi yaşayan evsizlere her yıl olduğu gibi bu yıl da barınma imkanı sağladı. Ankara'nın -10 dereceye ulaşan dondurucu soğuklarında sokaklardan ve otogarlardan toplanan evsizlere Valiliğin otellerinde sıcak bir yuva ve yemek hizmeti sağlanıyor.

SABAH, Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü'nün her biri değişik bir yaşam hikayesine sahip olan evsizlerin kaldığı bu otellerden birine yaptığı ziyareti izledi ve otelde kalan yurttaşlarla görüştü. Ankara Valiliği olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nın sorumluğunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe desteğiyle, Ankara'da bulunan sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan evsiz ve kimsesiz vatandaşlara, soğuk kış şartlarından korunmaları, barınma ihtiyaçlarının karşılanması ve rehabilitasyonlarının sağlanması amacıyla 2010 tarihinden bu yana sadece kış döneminde yapılan barınma hizmetinin 2019 tarihinden itibaren covid-19 salgını nedeniyle yaz kış kesintisiz olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

Ankara Valiliği'nin "Kimsesizlerin Kimsesi Olma" başlığı altında 01.12.2019 tarihinden daha kapsamlı hale getirilen proje kapsamında, son üç yıldır 3 otelde toplam 1052 evsiz ve kimsesiz vatandaşa adeta sıcak bir yuva hizmeti verdiklerini kaydeden Vali Yardımcısı Sürücü, "Kimsesiz vatandaşlarımıza misafirhanelerimizde başta barınma hizmeti olmak üzere, berber hizmeti, temizlk malzemeleri tedariki, çamaşırhane hizmeti yanında üç öğün yemek de verilmektedir" diye konuştu.

"Halen toplam 277 evsiz ve kimsesiz vatandaşımıza hizmet vermekteyiz" diyerek konuşmasını sürdüren Sürücü, "Bugüne kadar misafirhanemizde kalan 60 yaş ve üzeri yaşlılardan huzurevine gitmeye istekli olan 14 vatandaşımız huzurevine yerleştirildi. Misafirhanede kalan vatandaşlarımızdan sağlık hizmet ihtiyacı olanlar belirlenerek hastaneye sevkleri sağlanmış sorunlarının çözümünde danışmanlık yapılmış ihtiyaçları belirlenerek tedarik edilmiştir." dedi.

Vali yardımcısı Ediz Sürücü Ankaralılar'a da "Sokakta kalan, evsiz vatandaşlarımızı lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Vatandaşlarımızı hemen Valiliğimizin misafirhanesi veya anlaşmalı otellerimize yerleştirelim" çağrısında bulundu.

"DEVLET ANA GİBİ, DEVLET BABA GİBİ..."

SABAH'ın konuştuğu evsizler de kendilerini dışarıda soğukta donmaktan kurtaran ve son derece iyi koşullarda barınma imkanı sağlayan Ankara Valiliği yetkililerine teşekkür ettiler.

Ahmet Togay(75): Yıllarca istanbul'da çeşitli gazetelerde foto muhabiri olarak çalıştım. Annem Gazi Hastanesi'nde vefat ettikten sonra hayatta yalnız kaldım. Burada üç öğün yemeğim var 'Sizi isterseniz huzurevine gönderebiliriz' dediler ama burada hürriyetim var istediğim zaman çıkıyorum, geziyorum. Allah hiç kimseyi yalnız bırakmasın burada güzel dostluklar kurdum. Çamaşırlarımız yıkanıyor, sıcak suyumuz var, duş alabiliyoruz... Sosyal bir devletin tüm imkanlarından yararlanıyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Devletimize sahip çıkalım, Devlet ana gibi baba gibi.

Fesih Bertan(58): Ağrı'dan geldim inşaat ustasıyım, çalışmak için gelmiştim ama hastalandım KOAH hastasıyım. AŞTİ'de kalıyordum, polisler koluma girince korktum beni buraya getirdiler. Meğer Vali kolluk kuvvetlerine talimat vermiş; 'sokakta kalan insan gördüğünüzde kimsesizler misafirhanesine getirin' diye. Hastaneye sevkimi yaptılar ambulans geldi bir süre cihaza bağlı kaldım. Bana Valilik cihaz aldı odamda aynı zamanda tedavi görüyorum. Allah Devletimize, Cumhurbaşkanımıza, Valimize tüm çalışanlarına zeval vermesin. Canımız sıkıldığında dışarı çıkıyoruz, Valilik, aylık harçlığımızı da veriyor.

Süleyman Güler(62): Burada üç öğün yemeğimiz var, berberimiz var, hastalanınca valilik çalışanları ambulansı hemen çağırıyor tedavi görüp geliyoruz. İstediğimiz zaman dışarı çıkıp geziyoruz benim engelli aylığım var ama diğer arkadaşlara Valimiz aylık harçlık dahi veriyor. Devlet var ki biz varız, Allah Devletimizden razı olsun. Düşünün kimsemiz yok bu soğukta dışarıda nasıl kalırdık. Parklarda, AŞTİ'de yatıyordum, polisler beni alıp buraya getirdi. 60 yaş üzeri olduğumuz zaman isteğimize göre huzurevine de götürüyorlar. Yetkililerden Allah razı olsun bizlere sıcak bir yuva oldular.