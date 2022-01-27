Başsavcılık’tan Nuri Gökhan Bozkır açıklaması

Silahlı saldırı sonucunda 18 Aralık 2002'de hayatını kaybeden ve Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma işlemlerinin Başsavcılık talimatı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ettiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bozkır'ın suikatin faillerinden olduğunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, hakkında çıkartılan kırmızı bülten araması kapsamında 2019'da Ukrayna'da yakalandığı, yakalandığı tarihten bu yana Bozkır'ın iade başvurusu yapıldığı aktarıldı.

İADE KARARI VERİLDİ



Nuri Gökhan Bozkır hakkındaki iade başvurularının, Türkiye'ye iade edilmesinin önüne geçebilmek için Ukrayna adli makamlarına başvurular yapmış ise de Ukrayna adli makamlarınca 18 Aralık 2020'de iadesine dair karar verildiği aktarıldı.

EMNİYETE TESLİM EDİLDİ



İade kararının yasal olarak kesinleşmeden Bozkır'ın Ukrayna'da denetimden kaçtığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği bir faaliyet kapsamında Türkiye'ye getirildiği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emri ile gözaltına alındığı aktarıldı. Bozkır hakkındaki soruşturma işlemlerinin Başsavcılık talimatı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam ettiği aktarıldı.