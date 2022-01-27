Batman’da iki örgüt mensubu teslim oldu

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ikna çalışmaları sonucunda iki örgüt mensubu teslim oldu. 2017 yılında Fransa'da terör örgütüne katılan erkek örgüt mensubu ile 2014 yılında İstanbul'da terör örgütüne katılan kadın örgüt mensubu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü ikna çalışması sonucu Habur Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yaparak Silopi Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Silopi Emniyet Müdürlüğünden teslim alınan örgüt mensupları Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde aileleriyle buluşturuldu.

Çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldıklarını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını belirten iki örgüt mensubu, "Örgüt içinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettik fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kalarak, aç ve susuz bırakıldık. Zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduk. Terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu var fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç ve susuz bırakılacaklarından dolayı korkuyorlar. Örgütten kaçma arayışı içinde olanların korkmamaları, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerekiyor. Örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbiri doğru değil. Devlet görevlileri çok sıcak karşıladı. Batman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler çok iyi davrandı. Vermiş olduğumuz bu kararla çok mutluyuz" dedi.