BMGK kararları hatırlatıldı! MASAK’tan asılsız haberlere ilişkin açıklama

Açıklamada, bir kişi, kuruluş ve organizasyon hakkında alınan "listeye ekleme" ya da "listeden çıkarma" kararlarının yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesince tüm ülkelere bildirildiği, karar doğrultusunda alınacak yaptırımların ülkelerce derhal ve gecikmeksizin uygulanmasının beklendiği vurgulandı.

İç hukuk sisteminde de BMGK'nin listeleme kararlarına ilişkin sürecin açık olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6415 sayılı Kanun'un 5'nci maddesinde, 'BMGK'nin 1267(1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve bu listelerden çıkarılanlara ilişkin malvarlığının dondurulmasının kaldırılması kararlarının uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanır ve gecikmeksizin uygulanır.' hükmü yer almaktadır. Mevzuat hükmünün devamında yer aldığı üzere BMGK yaptırım kararlarına karşın yapılacak başvurular yine BMGK'ye iletilmektedir.