Bu haber-analizde; Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ukrayna tarafından neden 30 ay gecikmeyle Türkiye'ye iade edildiği sorusunun cevabının yanı sıra Avrupa'daki FETÖ unsurlarıyla ilgili yeni gelişmeleri öğreneceksiniz.

Şimdi suikast tarihini bir hatırlayalım: 18 Aralık 2002. AK Parti iktidara geleli daha bir buçuk ay olmuş. Erdoğan daha başbakan olmamış, Mart 2003'te olacak. Zaten o dönemden sonra FETÖ; sistemi devlet aklını esir almaya başladı, 2012'ye gelindiğinde epey almıştı da. 2005-2012, hatta 2016 arasını konuşmaya lüzum yok.

Demem o ki, bu suikastın soruşturmasını daha bir ciddiyetle yürütmek ancak 2019 senesinde mümkün olabildi. Ki hâlâ suikastın şifreleri tam anlamıyla çözülmüş değil. Ama Nuri Gökhan Bozkır'ın sorgusundan çok bilgi çıktı, çıkıyor, daha da çıkacak. MİT, şahsı kapsamlı biçimde sorguladı, savcılık ve emniyet de işin bundan sonrasını yürütecek. Akabinde soruşturma daha da derinleştirilecek.