HDP’li Güzel hakkında oluşturulan Hazırlık Komisyonu, pazartesi günü toplanıyor

Can, Hazırlık Komisyonunun, yasal olarak bir aylık süre zarfında gerekli kanaat oluştuktan sonra hazırladığı raporu, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a arz edeceğini açıkladı. Semra Güzel'in yazılı savunmasının henüz Hazırlık Komisyonu'na ulaşmadığını bildiren Can, "Savunma kutsal bir hak. Söz savunmanın, biz de dinleyiciyiz. Bekliyoruz." dedi.

"KARMA KOMİSYON ÜYELERİ, DOSYAYI UZMAN REFAKATİNDE İNCELEYEBİLİR"

Semra Güzel ile ilgili iki fezlekenin Hazırlık Komisyonunun gündeminde olduğunun altını çizen Can, şöyle devam etti:

"Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke, bu iki fezlekeye bir ek olarak gelmedi. Müstakilen yeni bir fezlekedir. Meclis Başkanımız, Karma Komisyon'a havale etti. Bu ayrı bir gündemdir. Karma Komisyon, bunu gündemine alır, almaz bunu biz bilemiyoruz. Bizim konumuz değil. Ancak şu vardır ki Karma Komisyon üyeleri Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşmaktadır. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri, dokunulmazlıkla ilgili gelen bütün milletvekilleriyle ilgili fezleke dosyalarını usulü dairesince yerinde gidip inceleyebilir. Biz de gelen o yeni fezleke dosyasını inceleyebiliriz, okuyabiliriz. Komisyon üyelerinin bu noktada bir inisiyatifi, yetkisi vardır. Karma Komisyon üyeleri, bu dosyayı uzman refakatinde inceleyebilir, okuyabilir. Ben de okumayı düşünüyorum."