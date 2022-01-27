Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kuryelerin yasağı kalkıyor

Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada yasağın kalkacağı saatle ilgili bilgilendirme yaptı.