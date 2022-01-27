Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kuryelerin yasağı kalkıyor

Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada yasağın kalkacağı saatle ilgili bilgilendirme yaptı.
YASAK YARIN 08:00'DE SONA ERİYOR
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular. Yarın (cuma) saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.