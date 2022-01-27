Kabaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

BİR televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik çirkin hakaretlerde bulunan gazeteci Sedef Kabaş
'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanması kararına yapılan itiraz, mahkeme tarafından reddedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Kabaş, geçen cumartesi günü "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanmıştı. Kabaş'ın tutuklanmasına avukatı tarafından geçen pazartesi günü itiraz etti. İtiraz dilekçesi İstanbul 58
. Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi. İtirazın reddine karar veren mahkeme, Kabaş'ın tutuklanma kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. İtirazın reddi kararında, tutuklamaya yapılan itirazın yerinde olmadığı belirtilerek suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğuna ve Kabaş'ın benzer suçtan daha önce de hakkında yargılama yapıldığına dikkat çekildi.