Fahrettin Altun’un evini izinsiz fotoğraflamışlardı! Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına başlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi'ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak 14 Nisan 2020 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada birtakım paylaşımlar yapmıştı. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabında konuyla ilgili yazdıklarından sonra harekete geçen Fahrettin Altun avukatı aracılığıyla Canan Kaftancıoğlu'ndan şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

KAFTANCIOĞLU DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

'ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR'

Duruşmada müşteki vekili, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek yazılı beyanlarını tekrar etiklerini söyledi ve Eksik hususların giderilmesini istedi.

SANIK AVUKATI İHBAR VE ŞİKAYET HAKKINDAN BAHSETTİ

Sanık avukatı ise beyanında 'Müvekkilin hakaret suçuna ilişkin yargılanması müştekiye yönelik kullandığı dolandırıcılık ifadesinden dolayıdır. Müvekkil bu kapsamda ihbar ve şikayet hakkını kullanmıştır ancak bunu kullanırken bu durumu kamuoyuyla da paylaşmıştır. Siyasilere yönelik denetim mekanizmasının işleyebilmesi için müvekkil belirtilen açıklamalar da bulunmuştur, bu da birçok yargı kararlarında da mevcuttur.

HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI GELMEMİŞ

Mahkeme hakiminin 'Müvekkiliniz niye duruşmaya gelmedi' sorusu üzerine ise sanık avukatı, sanık Kaftancıoğlu'nun hava şartlarından dolayı duruşmaya gelemediğini ancak bir sonraki celse mahkemede hazır olacağını söyledi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, sanık avukatının müvekkilini hazır etmesi halinde sanığın savunmasının tespitine karar vererek davayı erteledi.