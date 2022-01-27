Karda camiye sığınan İsrailli Haham Elbom: Camide çok iyi hissettim

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sırasında mahsur kaldığı yerden jandarma tarafından kurtarılarak İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camisine götürülen İsrailli Haham İsrael Elbom, ilk kez bir camiye girdiğini belirterek "Oradaki insanlar çok iyiydi. İyi ve rahat hissetim.Birbirimize seversek ve birbirimize gülümser ve daha iyi davranırsak her şey güzel olacak "dedi.

Yahudiler için helal sertifikası olarak kabul edilen koşer sertifikasyonu için denetleyici olarak İstanbul'a gelen 62 yaşındaki İsrailli Haham İsrail Elbom işlerini bitirdikten sona ülkesine gitmek için İstanbul Havalimanı'na hareket etti. Ancak havalimanı yolunda kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kalan Elbom, bölgeye ulaşan jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii'ne getirildi. Geceyi camide geçiren Elbom yolların açılmasıyla daha sonra bir otele yerleştirildi.

İstanbul Havalimanı'nın uçuşlara açılmasıyla birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle dün akşam İsrail'e dönen Elbom yaşadıklarını anlattı.

Kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kaldıklarını ve jandarmanın gelerek kendilerini kurtardığını ifade eden Elbom " Bizi kurtararak otele götürdü. Fakat götürdükleri yer otel değildi bir camiydi. Orada uyudum. Beş saat camide kaldım. Sabah ibadet ettim. Herkes çok iyi davrandı bana. Hepimiz için şimdi ve gelecek zamanlar için savaş değil barış istiyorum. Müslümanlar ve herkes için bunu istiyorum. Dünya böylece daha güzel olacak. Mesih'in biran önce gelmesini istiyorum Camideki tek Yahudi bendim. Camide çok iyi hissetim. Oradaki insanlar çok iyiydi. İlk kez bir camiye girdim. İyi ve rahat hissetim orda. Birbirimize seversek ve birbirimize gülümser ve daha iyi davranırsak her şey güzel olacak "diye konuştu.