Karla mücadelede Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne tam not

Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda günler öncesinden tedbirlerini alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için cadde cadde, sokak sokak tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. İlk etapta ana arterlerin kapanmasının önüne geçen ekipler, yoğun güzergahlara öncelik vererek, cadde ve sokaklarda yol açma çalışması gerçekleştirdi. Kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için ilçe genelinde Bin 200 ton tuz kullanıldı.

HIZLI MÜDAHALE İLE OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yayalar için meydanlarda, kaldırımlarda, park ve yeşil alanlarda biriken karlar temizlenip, tuzlama çalışması yapılırken, 2 bin ton tuz acil durumlar için depolarda hazır durumda bulunduruldu. Kamu kurumlarına da Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından olası buzlanmalara karşı tuz takviyesi de yapıldı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK ULAŞTIRILDI

Sahada yapılan etkin çalışmaların yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi, sosyal yardımlarla da vatandaşları yalnız bırakmadı. Belediyenin aşevinde pişirilen yemekler, ekipler tarafından hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak sıcak servis edildi

YAŞLI VE ENGELLİLERE HASTA NAKİL HİZMETİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi olumsuz hava şartlarında hastaneye gidemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar için hasta nakil aracı hizmet verdi. Vatandaşlar, ekipler eşliğinde ambulans ve hizmet araçlarıyla hastanelere ulaştırıldı.

SICAK ÇORBA İKRAMI YÜREKLERİ ISITTI

Şiddetli kar yağışı altında işe gidenler vatandaşlar, Gaziosmanpaşa'da dağıtılan çorba ile ısındı. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde otobüs durakları ve meydanlar başta olmak üzere 4 farklı noktada 4 bin kişilik çorba ikramı yaptı. Mobil Büfe ekipleri tarafından ikram edilen çorbalar, yüzleri güldürdü.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Kış şartlarıyla mücadele kapsamında sokak hayvanları da unutulmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlik ekipleri, acil müdahale ve tedavi gerektiren sokak hayvanlarının yardımına koştu. Dondurucu soğuklarda sokak hayvanları için sıcak yuvalar oluşturdu. Can dostlarımızın yiyecek bulmakta zorlanmaması adına ilçe genelinde mama ve su dağıtımı yapan ekipler, sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçları karşıladı.

ÇAĞRI MERKEZİ 24 SAAT HİZMET VERİYOR

Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, 444 0 467 numaralı Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden 7 gün 24 saat destek talep edebiliyor. Gaziosmanpaşalılar, kış şartlarında ulaşım, sağlık, sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımı gibi her türlü acil durumda ihbar ve taleplerini iletebiliyor. Vatandaşların talepleri derhal ilgili birimlere iletilerek, hızlı çözüm üretiliyor.