KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Kapalı Maraş'ı 400 bin kişi ziyaret etti"

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzer8e Kayseri'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi'nde 'Mavi Vatanda Kıbrıs'ın Rolü' konulu konferans verdi.

BİZ TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE KIBRIS'TA VARILĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuşmasında hem mavi vatan, hem kıta sahanlığı, hem de deniz yetki olanlarında hakimiyetin ve etkinliğin büyük Türkiye ve büyük Türk milleti için önemli kavramlar olduğunu belirten Ersin Tatar;" Hidrokarbon zenginliklerden hakkımızı alabilmek için şuandaki politikamız ve doğu Akdeniz'deki mücadelemiz çok önemli ve kıymetlidir. Kıbrıslı Rumlar hiçbir zaman iki eşit millet olmayı kabul etmediler. Annan planında dahi Kıbrıslı Türkler yüzde 65 ile evet derken Rumlar yüzde 75 ile hayır dedi. O günden sonra Kıbrıs'ta ortaklık temelinde bir anlaşma yapılabilmesi ortadan kalkmıştır. Ancak bundan sonra Kıbrıs AB'ye alınıyor, Annan planına evet diyen Türk kesimi adeta cezalandırılıyor. 5'linin yönettiği bu dünya düzeninin de bir takım dengeler ve düzenlemeler yapılmak suretiyle mazlum devletler çoğalmaktadır. Biz Türkiye'nin desteğiyle bu varlığımızı Kıbrıs'ta sürdürebiliyoruz. Türkiye ile birlikte bu müzakere masalarında teraziye baktığımızda Kıbrıs Türk halkı aktördür. Bu müzakere sürecinde insan yerine konmadık. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olunca aktör olabiliyoruz. Ben daha önceden beri hep iki devleti savunmuşumdur. Türkiye garantör olmaktan vazgeçtiği gün AB'ye göre KKTC yoktur. Kendilerine göre tek otorite vardın o da Rumlardır. Arkalarında Yunanistan ve AB vardır. Türkiye'nin dışlanmasıyla Doğu Akdeniz'deki bütün haklarımızı ve hukukumuzu kaybetmemiz istiyorlar. Yeter ki Türkiye arkamızda dursun, çok şükür ki Türkiye'deki siyaset bunu yapıyor. İki eşit devlet olduğunda bizlerin egemenliği devam eder" diye konuştu.

KAPALI MARAŞI 400 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kapalı Maraş Bölgesi7nin açılımının iki devletli siyasetin önemli bir ayağı olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; ""Bugünlerde Kıbrıs'a güven artırıcı önlemler alınması noktasında Rum tarafından bize öneriler gelecek. Öneriye baktığımızda birincisi Maraş'ı iade ediniz, diğeri de Birleşmiş Milletler nezaretinde de Ercan Havalimanının direkt uçuşlara açılabileceği söylenmektedir. Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Maraş açılımı bu yeni siyasetimizin çok önemli bir bacağıdır. Maraş 47 yıldır kapalı olan ancak esas itibariyle 1570 yılında kurulan Kıbrıs Vakıflar İdaresinin bir bölgesi idi. Maraş bir takım İngilizler tarafından peşkeş çekilmişti. 1974 yılından sonra Maraş KKTC sınırları içerisine girdi. Bizlerin egemenliğinde olan Maraş 47 yıl sonra açılmasıyla hayat başlamıştır. Maraş bölgesi KKTC'nin ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Şimdiye kadar pandemi koşullarına rağmen 400 bin insan Maraş bölgesini ziyaret etmiştir. Pandemiden sonra çok daha yoğun bir ziyaret olacaktır" dedi.

Konuşmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kayseri Üniversitesi rektörü Kurtuluş Karamustafa tarafından fahri doktora unvanı verildi.