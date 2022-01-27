Küçük çocuğun yardımına UMKE ekipleri koştu: Bu kadar hızlı beklemiyorduk

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "'Bu kadar hızlı beklemiyorduk.' 5 yaşındaki Muhammet ailesiyle İstanbul'dan Bartın'a gelmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımı kesilen köyde, kronik hastalığına bağlı bir solunum güçlüğü yaşadı. UMKE ekibimiz yetişip onu kısa sürede hastaneye kaldırdı. Geçmiş olsun, Muhammet!" dedi.