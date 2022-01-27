Küçük çocuğun yardımına UMKE ekipleri koştu: Bu kadar hızlı beklemiyorduk

"BU KADAR HIZLI BEKLEMİYORDUK"
Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan köye gitmeyi başaran UMKE ekipleri Muhammet'in yardımına koştu. Küçük çocuk ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, Muhammet'in ailesi ekiplerin bu kadar hızlı ulaşım sağlayabileceğini düşünmediklerini söyledi ve "Allah devletimizden razı olsun" dedi.
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "'Bu kadar hızlı beklemiyorduk.' 5 yaşındaki Muhammet ailesiyle İstanbul'dan Bartın'a gelmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımı kesilen köyde, kronik hastalığına bağlı bir solunum güçlüğü yaşadı. UMKE ekibimiz yetişip onu kısa sürede hastaneye kaldırdı. Geçmiş olsun, Muhammet!" dedi.