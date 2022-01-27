Haberler Gündem Haberleri Küçük çocuğun yardımına UMKE ekipleri koştu: Bu kadar hızlı beklemiyorduk
Giriş Tarihi: 27.1.2022 18:38 Son Güncelleme: 27.1.2022 18:40

Küçük çocuğun yardımına UMKE ekipleri koştu: Bu kadar hızlı beklemiyorduk

Küçük çocuğun yardımına UMKE ekipleri koştu: Bu kadar hızlı beklemiyorduk

Ailesi ile birlikte İstanbul'dan Bartın'a giden 5 yaşındaki Muhammet, kronik hastalığına bağlı solunum güçlüğü yaşadı. UMKE ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın kesildiği köye giderek küçük Muhammet'in yardımına koştu. Muhammet'in ailesi tarafından yapılan açıklamada ise "Bu kadar hızlık beklemiyorduk. Allah razı olsun devletimizden" ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kronik hastalığı bulunan 5 yaşındaki Muhammet ailesi ile birlikte İstanbul'dan Bartın'a gitti. Muhammet köyde ani bir rahatsızlık yaşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.

"BU KADAR HIZLI BEKLEMİYORDUK"

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan köye gitmeyi başaran UMKE ekipleri Muhammet'in yardımına koştu. Küçük çocuk ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, Muhammet'in ailesi ekiplerin bu kadar hızlı ulaşım sağlayabileceğini düşünmediklerini söyledi ve "Allah devletimizden razı olsun" dedi.

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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "'Bu kadar hızlı beklemiyorduk.' 5 yaşındaki Muhammet ailesiyle İstanbul'dan Bartın'a gelmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımı kesilen köyde, kronik hastalığına bağlı bir solunum güçlüğü yaşadı. UMKE ekibimiz yetişip onu kısa sürede hastaneye kaldırdı. Geçmiş olsun, Muhammet!" dedi.

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Küçük çocuğun yardımına UMKE ekipleri koştu: Bu kadar hızlı beklemiyorduk
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