Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, kadın psikoloğu darp etti

Taciz ve kadına şiddet skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP
, bir kez daha dayak iddiasıyla çalkalandı. İstanbul
'un Küçükçekmece
Belediyesi Başkanı Kemal Çebi
, belediyeye ait sosyal tesislerde buluştuğu kadın psikoloğu darp etti. Kadının çığlıkları üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri durumu savcılığa bildirdi. Savcılık tarafından Çebi ve olay hakkında soruşturma başlatılırken, Çebi'nin şiddetine maruz kalan 35 yaşındaki Psikolog Reyhan Hayırlıoğlu
, Instagram hesabından kamuoyuna şu açıklamalarda bulundu: "Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından, 25 Eylül 2021 Cumartesi günü, kendisinin daveti üzerine gittiğim Küçükçekmece Soğuksu Sosyal Tesisleri
'nde zorla odaya kapatılarak darp edildim, alıkonuldum. Ayrıca Kemal Çebi korumasına seslenerek "Mustafa arabadan silahımı getir" dedi, polis memurlarının gelmesi sonucu kurtarıldım.
Kemal Çebi hakkında soruşturma başlatılmış olup yasal süreç devam etmektedir. Ancak 'Ben buranın Cumhurbaşkanıyım, herkesi satın alır yarım bıraktığım işi tamamlarım' diyen ve kontrolsüz gücüne güvenen Kemal Çebi, beni tehdit etmeye ve psikolojik şiddet uygulamaya devam etmekte. Şiddet mağduru olmama rağmen Kemal Çebi gerçek olmayan iddia ve iftiralarla hakkımda uzaklaştırma kararları aldırmıştır. Tarafıma hakaret dolu mesajlar atılmakta hakkımda asılsız iftiralar yayılmakta, kişilik haklarıma alenen saldırılmaktadır. Ben ölmek istemiyorum. Sizlerden bana destek olmanızı bekliyorum. Olayın siyasi hiçbir boyutu bulunmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Gerekli açıklamaları ben ve avukatım paylaşacağız."