Milli Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte MGK’da ele alınacak konular...

Son dakika haberi... Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Yılın ilk MGK'sı 15.20'de başladı. Masada kritik konular var. İşte başta terörle mücadele ve Rusya-Ukrayna meselesinin ele alınacağı toplantıdan öne çıkanlar...
Başkan Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak. Yılın ilk toplantısı gerçekleştirilecek.
Yurt içi ve dışındaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.
PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı atılacak adımlar ele alınacak.
UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ
Bölgesel gelişmeler başlığında Ukrayna-Rusya geriliminin ilk sırada yer alması bekleniyor.
Olası bir çatışma ortamının bölgeye etkisine dair analizler yapılacak. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler değerlendirilecek.
GÜNDEM BÖLGESEL GELİŞMELER
Toplantıda ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum Kesimi'nde temsilcilik açma izni vermesi de ele alınacak.
Ayrıca Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de değerlendirilecek.