Sanatçı Fatma Girik’e veda

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türk sinemasında bir çok filmde başrol oynayan Yeşilçam'ın dört koncasından birisi olan Fatma Girik Çoklu organ yetmezliği nedeniyle pazartesi günü hayatını kaybetmişti. Sinema sanatçısı Fatma Girik için 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığı Şişli Belediyesi'nde tören düzenlendi. Fatma Girik'in Türk Bayrağına sarılı tabutu Şişli Belediyesi salonuna getirildi. Törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sanatçı dostu Nuri Alço ve belediye çalışanları ve sevenleri katıldı.



"ŞİŞLİ'YE ÇOK EMEK VERDİ"



Manevi kızı Fatma Ahu Turanlı "Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Şişli Belediye başkanıyken onu evde görmek çok zordu. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp işçilerle yolları yıkamaya giderdi" dedi.



"FATMA GİRİK'İN ADININ VERİLDİĞİ KIZ YURDUNU AÇACAKTI"



Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik "Diyecek bir şey bulamıyorum. Ama biz daha önceden Şişli'de ablamın adının verildiği kız yurdunun açılışını Muammer Keskin ile planlamıştık. Çok hoşuna gitmişti. Bu toplantı olacaktı zaten. O bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen şu anda da görüyordur. En mutlu olduğu gün bugün olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.





"KIYMETLİ İSMİ EBEDİYEN YAŞAYACAK"



Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin "Fatma Girik Şişli'miz için bir değerdir. Büyük bir şanstır. Şişli'de toplumdan yana pek çok hizmette, kurumda, yapıda tartışmasız bir emeği var. Kız yurdumuz ve kreşimiz Fatma Girik adıyla hizmet sunmaya devam etmektedir. Kıymetli ismi ebediyen Şişli'de yaşamaya devam edecektir" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından helallik alındı. Daha sonra da ikinci törenin yapılacağı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na götürüldü. Türk bayrağına sarılı naaşı sahneye konulan Sanatçı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatma Girik için sanatçı dostlarından dört koncadan birisi olan Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Nuri Alço, Nur Sürer, Yeşilçam yönetmenleri ve sevenleri katıldı.



Törende konuşan Hülya Koçyiğit, "O güzelim gözlerinden ışık parlardı. Türk sinemasında herkesin alkına Fatma Girik gelirdi. Cesur bir insandı Seni hiç unutmayacağız. Filimleriyle kendi tarzını yarattı. Ana yürekli çocuk yürekli bir insandı. İyi bir insan olarak aramızdan ayrıldı., Filimleriyle sonsuza dek halkın kalbinde yaşayacak." dedi.



Ediz Hun , "58 yıl önce tahnıştık. Dürst ve menfaat peşinde koşmayan bir insandı. Sarsılmaz duruşuyla dürüst karakterli bir insandı. Türk sineması ve sanat alemi için çok büyük bir kayıptır" dedi.





Nuri Alço, "Onun yeri doldurulamaz . Başkanlık yaparken kendi evini ipotek edip işçilerin ücretini ödeyen büyük yürekli bir insandı. Kendi yemeyip işçilere ve muhtaçlara yediren bir insandı. Komando giysileri ile esnafı denetleyen renkli bir insandı. Çok değerli bir insanı kaybettik" dedi.

Nur sürer, "O dört koncanın en değerlisiydi. Başkanlık yaptığı dönemde bir sanatçının kendisine gelip eviyle veya mal varlığıyla bir istekte bulunmadığını o yüzden sanatçı dostlarııyla gurur duyup çok sevdiğini söylerdi.



Çocuk yuvasından alıp manevi kızı olarak yetiştirdiği Ahu , "Çocuk yuvasından beni aldığında anne şefkatiyle beni kucakladı. Beni topluma kazandırdı. İyiki onun kızıyım. Onunla gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum. O benim çınar ağacımdı." Dedi.



Cemal Reşit Rey konser salonunda gözyaşları ile anılan Fatma Girik'in Türk bayrağına sarılı naaşı zabıta tören ekibi tarafından omuzlara alınıp son yolculuğuna uğurlanacağı Teşvikiye camiine getirildi. Teşvikiye Caminde kılınan öğle nemezine mütakip kılınan cenaze namazının ardından Memduh Ün'ün yanında toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderildi.