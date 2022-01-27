Selin izleri silindi Dereli Erdoğan’ı bekliyor

Giresun
'da 22 Ağustos 2020'de 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü sel afetinden en çok etkilen Dereli
ilçesinde facianın izleri silindi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
'nca hazırlanan projeyle, ilçede yıkılan riskli yapıların yerine afetzedeler için TOKİ bünyesinde inşa edilen 216 konut ve 72 işyerinin yapımı 1 buçuk yılda tamamlandı. Hafta sonu Doğu Karadeniz Bölgesi
'ne gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın cumartesi günü Dereli'de düzenlenecek olan törende hak sahiplerine evlerini teslim etmesi bekleniyor.