Son dakika! 27 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU:

26 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Buna göre, son 24 saatte 416 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 85 bin 501 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,43 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 252 bin 329 doza yükseldi.

BAKAN KOCA 2 GRUBA DİKKAT ÇEKİP UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadelere yer verdi: "Kronik hastaların, yaşlıların Kovid-19'a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir."

26 Ocak tablosu...

25 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye2de 25 Ocak tarihinde yapılan 418 bin 427 testte 76 bin 341 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 82 bin 203 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞI SAYISI 141 MİLYONU GEÇTİ

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,41, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,26 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 361 bin 27, 2'nci dozda 52 milyon 299 bin 996 ve 3'üncü dozda 24 milyon 488 bin 427 olmak üzere toplam 141 milyon 98 bin 118 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

"İSTEMSİZ HAREKETTEN KAÇINALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temizlik, aşı dışında, Kovid-19'la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu istemsiz hareketten de kaçınalım. Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

İşte 25 Ocak koronavirüs verileri:

24 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de 24 Ocak tarihinde 401 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 78 bin 362 kişi iyileşti.

Son günlerde Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışları aşılama sürecine de yansıdı. Aşılama sayılarında düşüş gözlemlenirken, 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,39 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 938 bin 758 doza yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN UMUTLANDIRAN OMİCRON AÇIKLAMASI: SALGININ SON BULMASININ UMUDU OLABİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak." dedi.

24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU:

23 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 23 Ocak'ta 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 75 bin 422 kişi iyileşti.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,37 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 743 bin 552 doza yükseldi.

BAKAN KOCA MEVSİM ŞARTLARINA DİKKAT ÇEKİP OMİCRON UYARISI YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada soğuk hava şartlarına dikkat çekti ve "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" dedi.

23 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU:

22 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 22 Ocak'ta 417 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 89 bin 926 kişi iyileşti.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,37 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 665 bin 664 doza yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım." ifadelerine yer verdi.

22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU:

21 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Buna göre, son 24 saatte 416 bin 453 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 87 bin 192 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,36 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 556 bin 373 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

OMICRON VARYANTI VE MASKE UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun." dedi.

21 Ocak koronavirüs verileri...

20 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 20 Ocak tarihinde 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 85 bin 948 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,13, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,34 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 311 bin 232 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

HATIRLATMA DOZU VE OMICRON UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

İşte 20 Ocak Kovid-19 verileri:

19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de 19 Ocak tarihinde 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son verilere göre, 65 yaş ve üstü, vakaların %8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı %10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir." ifadelerini kullandı.

19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU:

18 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU:

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, 18 Ocak tarihinde 418 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 77 bin 612 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,07, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,30 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 865 bin 637 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkanı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkanı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin."

17 OCAK KOVİD-19 TABLOSU:

BUGÜN 162 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de 17 Ocak'ta 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 72 bin 106 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,27 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 578 bin 409 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI SİTEMİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde. Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun." açıklamasını paylaştı.

16 Ocak Kovid-19 verileri:

Türkiye'de 16 Ocak tarihinde 364 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 68 bin 895 kişi iyileşti.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,24 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 230 bin 188 doza yükseldi.

BAKAN KOCA UYARILARINI TEKRARLADI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir "salgın" olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız." dedi. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

16 OCAK KOVİD-19 TABLOSU:

15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Ocak tarihinde 384 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 52 bin 16 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,23 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 71 bin 821 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"TEDBİR VE AŞIYLA OLUMSUZ İHTİMALLERİ AZALTIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın." ifadelerini kullandı.

15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU: