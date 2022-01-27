Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Yunus Emre'nin sevgi ve barış dilini, Anadolu'nun irfanını dünyanın dört bir yanına taşıyanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimiz üzerine yağan belayı defederek bu topraklarda kök saldı. Dilini de Kur'an ile güzelleştirdi.

Yazı dilimiz ile konuşma dilimiz arasında fark oluşmuştu. Çabalarla yazı ve konuşma dili arasındaki fark kapatıldı. Yeni kelimeler düşünce ufkumuzu da daralttı. Sosyal medyadaki dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.

Sosyal medyada kullanılan dil Türkçemiz için bir felakettir. Buna karşı tedbirler almalıyız.