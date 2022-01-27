Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi... Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarındandı! Nuri Gökhan Bozkır Emniyet'e teslim edildi
Giriş Tarihi: 27.1.2022 14:23 Son Güncelleme: 27.1.2022 14:26

Son dakika haberi... Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarındandı! Nuri Gökhan Bozkır Emniyet'e teslim edildi

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika haberi... Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarındandı! Nuri Gökhan Bozkır Emniyet’e teslim edildi

Son dakika haberi... FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan “Köstebek” adlı kitabını yayınlayamadan 18.12.2002’de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışından Türkiye’ye getirildi.

Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.

Hakkında; Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme" suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan "Soğan Tırları" soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı.
Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ medya organlarında da yayınlanan röportajlarında; FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi... Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarındandı! Nuri Gökhan Bozkır Emniyet'e teslim edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA