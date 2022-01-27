SON DAKİKA: Kremlin duyurdu! Putin, Başkan Erdoğan’ın teklifini kabul etti, Türkiye’ye geliyor....

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul etti. Kremlin'den konuya ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, Putin'in Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.

SON DAKİKA: Putin Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan'ın davetini kabul etti.. Flaş Ukrayna krizi açıklaması

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizinin çözümü için arabulucu olmaya hazır olduklarını ifade etmişti. Erdoğan, Putin'in Türkiye'ye bu konuları görüşmek üzere gelmesinin isabetli olacağını düşündüğünü belirterek davette bulunmuştu. Erdoğan'ın çağrısı üzerine Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında, Vladimir Putin'in kritik zirve için Türkiye'ye geleceği bildirildi. Tarih ise net değil. Tahminler ise Şubat'ın ilk haftası görüşmenin gerçekleşmesi yönünde.

BAŞKAN ERDOĞAN, UKRAYNA LİDERİ ZELENSKY İLE DE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat ayı içerisinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile de görüşeceğini duyurmuştu. Erdoğan, Putin ile görüşmesinin ardından Zelensky ile de görüşerek arabuluculuk görevini üstlenecek.