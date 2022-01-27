Tarsus’ta PKK/KCK operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Mersin'de Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliğince, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda M.E.B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelinin ikametinde yapıalan aramada 1 adet cep telefonu, 5 paket bir kg'lık tütün, 5 adet tütün sarma makinesi, 6 paket makaronlara sarılı vaziyette sigara, bir paket boş makaron ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.